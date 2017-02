POL-KB: Frankenberg - erneute Pkw-Aufbrüche

Korbach (ots) - In der vergangenen Nacht wurden in Frankenberg in der Gernshäuser Straße an einem weißen BMW X1, in der Gemündener Straße an einem schwarzen BMW 320d und in der Bergstraße an einem schwarzen BMW 220d jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem X1 und dem 220d wurde jeweils der Airbag und das Lenkrad und aus dem 320d das fest eingebaute Navigationssystem durch unbekannte Täter ausgebaut. Alle Fahrzeuge waren in den frühen Abendstunden abgestellt worden. Den Diebstahl bemerkten die Besitzer erst in den heutigen Morgenstunden. Der Sachschaden beträgt bei allen Fahrzeugen zusammen etwa 1500 Euro und der Stehlschaden etwa 7000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeioberkommissar

