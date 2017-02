POL-KB: Willingen - Einmietbetrüger in Willingen unterwegs

Korbach (ots) - Über ein Onlineportal mietete sich ein Mann in einem Hotel in der Schwalefelder Straße in Willingen ein. Als Anreisetermin wurde der 23. Januar festgelegt. Einen Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verschwand er am 30.01.2017 spurlos, ohne die Kosten für Übernachtung und Verzehr, die sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag angehäuft hatten, zu begleichen.

Der Einmietbetrüger ist Mitte 35 - 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er hat sehr schütteres dunkles Haar, fast Glatze. Er trug weder Bart, Brille, Ohrringe noch Piercings. Auffällig sollen zwei Tätowierungen im Nacken und am linken Unterarm sein. Der Mann ist Deutscher und gab vor in Wismar zu wohnen. Er könnte aus dem Thüringer Raum stammen. In der Meldekarte gab er sich als Matthias Schwarz aus. Diese Personalien sind aber offensichtlich falsch. Ob er mit einem PKW unterwegs ist, steht ebenfalls nicht fest. Es ist möglich, dass der Mann auch weiterhin mit dieser Masche unterwegs ist.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich bei der Anmeldung stets amtliche Dokumente vorlegen und notieren Sie Fahrzeugkennzeichen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

