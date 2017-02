POL-KB: Korbach - Falschgeld - Polizei sucht unbekannten Mann

In Verkehrbringen von Falschgeld (bessere Auflösung nicht vorhanden) Bild-Infos Download

Korbach (ots) - Kurz nach Weihnachten versuchte ein bislang unbekannter Mann einen offensichtlich gefälschten 50 Euro-Schein in Umlauf zu bringen. Der Mann sprach am 28.12.2016 in der Mittagszeit eine Frau in einer Bankfiliale in der Arolser Landstraße in Korbach an und wollte einen 50 Euro-Schien gewechselt haben. Die Zeugin lehnte dies aber ab, weil der Schein offensichtlich gefälscht war. Der Unbekannte verließ daraufhin die Bank in unbekannte Richtung. Der Mann ist ca. 40 - 50 Jahr alt und ca. 165 cm groß. Er ist untersetzt mit kräftiger Figur. Er hat dunkle, glatte, kurze Haare. Der Mann trug keine Brille und keinen Bart. Er sprach gebrochen Deutsch. Bei Tatausführung trug er eine schwarze Hose, schwarze Jacke eine graue Wollmütze und dunkle Schuhe mit heller Sohle. Unter Jacke trug er einen gelben Pullover über einem hellen Hemd. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und fragt, wer kennt diesen Mann . Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell