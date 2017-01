POL-KB: Korbach - Autoknacker haben es auf BMWs abgesehen

Korbach (ots) - In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Diebe in der Korbacher Innenstadt drei Autos auf. Aufgrund des gleichen Tatzeitraums und der gleichen Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass alle drei Taten von ein und denselben Tätern begangen wurden. Die Diebe hatten es jeweils auf BMW-Fahrzeuge abgesehen. In der Poststraße zerstörten sie eine Seitenscheibe eines schwarzen BMW Touring, entriegelten das Fahrzeug und bauten dann fachmännisch Lenkrad samt Airbag aus. Außerdem stahlen sie noch zwei Markensonnenbrillen. In der Nelkenstraße gingen die Diebe ähnlich vor. Nachdem sie eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten drangen sie in den schwarzen BMW 520d ein und bauten die Mittelkonsole aus und nahmen sie mit. Auch in der Louis-Peter-straße zerstörten die Diebe eine Seitenscheibe eines weißen BMW 392 und durchsuchten anschließend das Fahrzeug, verschwanden dann aber ohne Beute. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell