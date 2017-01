POL-KB: Korbach - Mercedesdach in Pestalozzistraße zerkratzt

Korbach (ots) - Ein 36-jähriger Mann aus einem Vöhler Ortsteil parkte seinen silbergrauen Mercedes A 170 am Sonntag in der Zeit von 17.40 - 18 Uhr vor einem Einfamilienhaus in der Pestalozzistraße. In dieser kurzen Zeitspanne zerkratzte ein Unbekannter das Autodach. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell