POL-KB: Bad Arolsen - Räuber flüchtetet unerkannt

Korbach (ots) - Ein 41-jähriger Mann aus Bad Arolsen hob am Sonntagabend um 21 Uhr Geld an einem Geldautomaten im Eingangsbereich einer Bank in der Bahnhofstraße ab, als er von einem unbekannten jungen Mann angesprochen wurde. Nachdem der Bad Arolser das abgehobene Bargeld in Händen hielt, riss es ihm der Unbekannte aus der Hand und flüchtete mit dem 3-stelligen Bargeldbetrag durch die Bahnhofstraße in Richtung alter Friedhof. Der Geschädigte verfolgte den Räuber noch ein Stück, musste dann aber letztlich aufgeben. Der unbekannte Räuber soll zwischen 17 - 20 Jahre alt und etwa 180 - 182 cm groß sein. Er hatte dunkle Haare und einen südländischen Teint. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer grauen Wollmütze. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

