POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in der Schule verursachen hohen Sachschaden

Korbach (ots) - Am Freitagmorgen stellte die Schulleiterin einer Schule in der Straße "Am Tannenkopf" fest, dass unbekannte Diebe im Laufe der Nacht in die Verwaltungsräume eingebrochen sind. Der oder die Diebe öffneten gewaltsam ein Fenster der Schulleitung und stiegen ein. In der Folge öffneten sie gewaltsam mehrere verschlossene Türen und durchsuchten die Räume offensichtlich nach Bargeld. Ob sie auch Beute machten, steht bislang noch nicht fest. Der Sachschaden bewegt sich allerdings im 4-steligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

