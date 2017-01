POL-KB: Korbach - Portmonee aus Handtasche gestohlen

Korbach (ots) - Eine 53-jährige Frau aus Waldeck kaufte am Freitagnachmittag in der Zeit von 14.20 Uhr bis 14.30 Uhr in einem Wäschegeschäft in der Bahnhofstraße ein. Während dieser Zeit nutzte ein bislang unbekannter Dieb eine günstige Gelegenheit um das Portmonee der Waldeckerin aus deren Handtasche zu stehlen. In dem Portmonee befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente der Geschädigten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

