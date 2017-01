POL-KB: Frankenberg - Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen - Navi gestohlen

Korbach (ots) - Ein 71-jähriger Mann aus Frankenberg parkte seinen blauen Mercedes C-Klasse am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr auf einer Parkfläche in der Jahnstraße in der Nähe des Landratsamtes. Am Samstagmorgen stellte er um 9 Uhr fest, dass zwischenzeitlich ein Dieb eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus der Mittelkonsole ein mobiles Navigationsgerät gestohlen hat. Im gleichen Tatzeitraum wurde im Parkhaus in der Uferstraße eine Scheibe eines weißen Citroen Klein-LKW eingeschlagen. Gestohlen wurde aus diesem Fahrzeug nichts. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

