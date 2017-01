POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbrecher in Klinik gehen leer aus

Korbach (ots) - Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter einer Klinik in der Günter-Hartenstein-Straße um 7.55 Uhr fest, dass unbekannte Diebe im Laufe der Nacht in einen Büroraum eingebrochen sind. Es waren vermutlich zwei Täter die im Schutze der Nacht ein ebenerdiges Fenster gewaltsam öffneten und in das Büro eindrangen. Sie versuchten dann auch noch eine Verbindungstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch, so dass sie schließlich ohne Beute flüchteten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell