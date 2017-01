POL-KB: Willingen - Hoher Schaden an PKW - aber keine Beute

Korbach (ots) - Am Mittwochmittag bemerkte ein 55-Jähriger aus Willingen, dass sich unbekannte Diebe an seinem Auto zu schaffen gemacht haben. Sein Grauer Dacia Sandero parkte in der Zeit ab Dienstagmittag auf einem Parkplatz hinter einer Gaststätte in der Briloner Straße. Der oder die Diebe zerstörten die Türschlösser an beiden Fahrzeugseiten und richteten dabei großen Schaden im 4-stelligen Bereich an. Gestohlen haben sie aber offensichtlich nichts. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell