POL-KB: Waldeck- Verkehrsschilder mit Aufklebern und Farbe beschädigt

Korbach (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben bislang unbekannte Fussballfans einige Verkehrsschilder an der Ederseerandstraße mit Aufklebern ihres Vereines versehen und ein Schild mit touristischer Wegweisung mit Farbe verschmiert. Dabei verursachten sie einen Schaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

