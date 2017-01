POL-KB: Willingen - Polizei twittert beim FIS Skisprung Weltcup in Willingen

Korbach (ots) - Die Polizei in Waldeck-Frankenberg ist auf den Einsatz beim FIS Skisprung Weltcup gut vorbereitet.

In enger Absprache mit der Gemeinde Willingen (Upland) und dem Ski-Club Willingen e.V. ist das Sicherheitskonzept überarbeitet und an die Sicherheitslage angepasst worden. Veranstalter und Polizei tun alles, um den Besuchern ein sicheres Wochenende in Willingen an der Mühlenkopfschanze zu gewährleisten. Es gibt keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung.

Auch in diesem Jahr werden am Wochenende wieder ca. 40.000 Skisprungfans an allen drei Veranstaltungstagen in Willingen erwartet.

Obwohl das Verkehrskonzept sich seit Jahren bewährt hat und ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden sind, raten Veranstalter und Polizei öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Mit Bus und Bahn können Sie bequem direkt am Weltcup-Bahnhof Stryck aussteigen.

Rucksäcke und Taschen werden gründlich kontrolliert. Um lange Wartezeiten an den Einlassstellen zu vermeiden, sollten sie möglichst nicht mit ins Stadion genommen werden. Reisen Sie wegen der Einlasskontrollen bitte frühzeitig an. Pyrotechnik ist verboten. Bitte beachten Sie die AGB des Veranstalters.

Erstmals begleitet die Polizei das Skisprungwochenende auch durch Twitter @polizei_NH um die Skisprungfans schon frühzeitig mit Verkehrshinweisen und Informationen zu versorgen.

Um diese Meldungen zu verfolgen, benötigt man keinen eigenen Twitter-Account, wenn man im Internet mit den Schlagworten Polizei Nordhessen und Twitter sucht und diesem folgt.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell