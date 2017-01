POL-KB: Willingen - Einbrecher durchsuchen mehrere Zimmer einer Pension

Korbach (ots) - Am Samstagnachmitttag brachen bislang unbekannte Einbrecher in mehrere Zimmer einer Pension in der Schwalefelder Straße ein, in der sich Skilehrer eingemietet haben. Während der Abwesenheit der Mieter drangen der oder die Diebe in der Zeit von 15.45 Uhr bis 18.30 Uhr unberechtigt in mehrere Zimmer ein und durchsuchten sie. Sie hatten es ausschließlich auf Bargeld abgesehen. Ihre Beute liegt im 4-stelligen Bereich. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

