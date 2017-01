POL-KB: Korbach - Lelbach - Schlichtungsversuch endet mit Tritt ins Gesicht

Korbach (ots) - Bei einer Abi-Fete in der Homberghalle in Lelbach kam es am frühen Sonntagmorgen um 2 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 27-Jähriger aus Lelbach im Gesicht verletzt wurde. Der Lelbacher wollte wohl bei einer Rangelei schlichtend eingreifen und wurde dabei selber Opfer von Schlägen und Tritten. 4 - 5 junge Männer schlugen auf den Lelbacher ein. Als er sich wehrte, wurde er mit einem Tritt ins Gesicht zu Boden gestreckt. Die Angreifer flohen daraufhin sofort. Es liegt keine konkrete Beschreibung dieser Männer vor. Sie sollen etwa 25 Jahre alt und von russischer Herkunft sein. Auch konnten bislang noch keine Zeugen ausfindig gemacht werden. Deshalb ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

