POL-KB: Korbach - Schaufensterscheibe durch Fußtritte beschädigt

Korbach (ots) - Unbekannte Randalierer beschädigten am frühen Sonntagmorgen um 5.15 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Wäschegeschäftes in der Lengefelder Straße, indem sie mit den Schuhen gegen die Scheibe traten. Dadurch entstand ein Sachschaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell