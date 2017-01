POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Portmonee aus Auto gestohlen

Korbach (ots) - Unbekannte Diebe brachen am frühen Sonntagmorgen in der Zeit von 1 Uhr bis 2 Uhr einen blauen VW Golf Cabriolet auf, indem sie Türschloss knackten. Die Diebe stahlen ein Portmonee aus dem Handschuhfach. Darin befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente der 34-jährigen Geschädigten aus Bad Wildungen. Das Auto parkte zur Tatzeit auf dem beleuchteten Parkplatz einer Rockbar in der Straße "zum Hahnberg". Der oder die Diebe durchsuchten auch noch einen unverschlossenen roten VW Lupo, der in unmittelbarer Nähe des Golfs parkte, fanden darin aber nichts Lohnendes. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

