POL-KB: Diemelstadt - Gelegenheit macht Diebe - Tasche aus Mercedes gestohlen

Korbach (ots) - Dass man sein Auto besser abschließen sollte, wenn man nach einem Tankvorgang zum Bezahlen geht, musste ein Mercedesfahrer aus Bad Wildungen am späten Donnerstagabend um kurz vor Mitternacht feststellen. Der Mann tankte auf der Autobahn A 44 an der Tankanlage Biggenkopf in Fahrtrichtung Kassel und ging anschließend in den Kassenraum um zu bezahlen. Diese Gelegenheit nutzte ein bislang unbekannter Dieb, um aus dem unverschlossenen Fahrzeug eine schwarzen Umhängetasche von der Rücksitzbank zu stehlen. Darin befand sich auch eine Brieftasche mit persönlichen Dokumenten des Geschädigten.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell