POL-KB: Diemelsee-Flechtdorf - Einbrecher in leerstehendem Einfamilienhaus

Korbach (ots) - Am Samstagnachmittag bemerkte der Besitzer eines leerstehenden Einfamilienhauses im Mühlhäuser Weg, dass unbekannte Diebe in der Zeit ab Donnerstagabend in das Haus eingebrochen sind. Der oder die Diebe brachen gewaltsam ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und stiegen in das Haus ein. Da das Haus zurzeit leer steht, fanden die Diebe wohl nichts Lohnendes und verschwanden ohne Beute. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

