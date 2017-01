POL-KB: Battenberg - Stromaggregate aus Ziegenstall gestohlen

Korbach (ots) - Am Freitagmittag bemerkte ein Ziegenhalter aus Battenberg, dass unbekannte Diebe in der Zeit ab Donnerstagabend seinen Ziegenstall in der Straße "Am Wassertor" aufgebrochen und zwei Stromaggregate gestohlen haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

