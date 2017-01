POL-KB: Bad Wildungen - Drei Sätze Kompletträder bei Autohändler gestohlen

Korbach (ots) - Von dem Gelände eines Autohändlers in der Straße "An der Ense" sind drei Reifensätze für einen Opel Tigra, einen Audi A 3 und einen Ford S Max verschwunden. Unbekannte Diebe müssen sie im Laufe der Nacht zu Dienstag gestohlen haben. Vermutlich war es nur ein Dieb der im Laufe der Nacht mit seinem Fahrzeug auf den frei zugänglichen Hof des Händlers in der Odershäuser Straße fuhr und dann die Reifensätze mit Aluminiumfelgen zu seinem Fahrzeug rollte und entwendete. Die Reifensätze lagerten ungesichert im Außengelände. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell