POL-KB: Volkmarsen - Patricia Wagener aus Volkmarsen wird vermisst

vermisste Patricia Wagener Das Bild stammt aus dem Jahr 2010

Korbach (ots) - Die 52-jährige Patricia Wagner aus Volkmarsen wird seit Donnerstagmorgen vermisst. Frau Wagener ist erkrankt und bedarf dringender Hilfe. Sie ist mit ihrem schwarzen, 20 Jahre alten VW Golf mit dem amtl. Kennzeichen KB-PW 311 unterwegs. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort gibt es nicht. Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei sind bislang ergebnislos verlaufen. Am heutigen Tage wird ein Polizeihubschrauber in die Suchmaßnahmen mit einbezogen. Frau Wagener ist 52 Jahre alt, 160 cm groß und schlank. Sie hat relativ kurze dunkle Haare. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

