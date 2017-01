POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in Rechtsanwaltskanzlei

Korbach (ots) - In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Einbrecher in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Rauchstraße ein. Der oder die Diebe zerstörten eine Fensterscheibe, öffneten das Fenster und stiegen in die Büroräume ein. Sie durchsuchten alle Büros nach Diebesgut und erbeuteten mehrere Laptops, ein Diktiergerät und eine geringe Menge Bargeld aus einer Kaffeekasse. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell