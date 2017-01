POL-KB: Frankenberg - 8 Gitterboxen von Firmengelände gestohlen

Korbach (ots) - Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter eines Metall verarbeitenden Betriebes in der Straße "Am Grün" fest, dass unbekannte Diebe im Laufe der Nacht 8 Gitterboxen vom Firmengelände gestohlen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Diebe schraubten ein Zugangstor aus der Verankerung, fuhren mit einem größeren Fahrzeug auf das Firmengelände und verluden die 8 Gitterboxen. Anschließend verschwanden sie unerkannt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell