POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher beim Schäferhundverein

Korbach (ots) - Unbekannte Diebe brachen in der Nacht zu Sonntag in das Vereinsheim des Schäferhundvereins in der Straße "Am Stadtbruch" ein. Der oder die Diebe rissen ein Fenstergitter aus der Verankerung und öffneten gewaltsam das dahinterliegende Fenster. Sie stiegen in das Vereinsheim ein, verschwanden dann aber ohne Beute. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

