POL-KB: Allendorf-Rennertehausen - Schwarzen Mercedes zerkratzt

Korbach (ots) - Ein 18-Jähriger aus Battenberg parkte seinen schwarzen Mercedes am frühen Samstagmorgen um 2 Uhr in der Straße "Zum Edersteg" am Fahrbahnrad. Am Samstagabend stellte er dann um 21 Uhr fest, dass ein Unbekannter zwischenzeitlich die linke Fahrzeugseite zerkratzt hat. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell