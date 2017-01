POL-KB: Diemelsee - Polizei warnt vor falschen Telekom-Mitarbeitern

Korbach (ots) - Am Freitagnachmittag gaben sich in Diemelsee-Heringhausen zwei Männer als Mitarbeiter der Deutschen Telekom aus. Sie klingelten an einer Haustür und gaben vor den Router kontrollieren zu müssen. Da die Anwohner des Hauses aber keine Telekomkunden sind, fiel der Schwindel auf. Die beiden Männer verschwanden dann auch sofort. Einer der Männer war ca. 40 Jahre alt, kräftig und hatte dunkle, kurze Haare. Er sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite Mann war ca. 25 Jahre alt, 175 cm groß und schlank. Beide trugen weder Bart noch Brille. Diese Masche ist nicht neu. Immer wieder versuchen Trickdiebe unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in Wohnungen oder Häuser zu gelangen um zu stehlen. Sie kommen beispielsweise angeblich als Handwerker, von Elektrizitäts-Gas- oder Wasserwerken, von der Hausverwaltung, von der Kirche, von der Rentenversicherung oder Krankenkasse, von der Post oder vom Sozialamt oder gar von der Polizei.

Tipps

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer. Weitere Tipps unter: www.polizei-beratung.de

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell