POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher an Fenster gescheitert

Korbach (ots) - Am Montagmorgen bemerkte ein Rechtsanwalt, dass unbekannte Diebe im Laufe der Nacht versucht hatten, in seine Kanzlei in der Schlossstraße einzubrechen. Der oder die Diebe versuchten ein Holzfenstern aufzuhebeln, scheiterten jedoch an den Sicherungseinrichtungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell