POL-KB: Frankenberg - Fahrschulauto geht in Flammen auf - Polizei geht von Brandstiftung aus

Korbach (ots) - Am Donnerstagabend bemerkte ein Zeuge um 19.45 Uhr im Vorbeifahren einen brennenden PKW in der Straße "Auf der Heide" und verständigte sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte das Feuer an dem weißen, fast neuem, BMW 218 d Fahrschulwagen (Baujahr 2016) zwar schnell löschen, jedoch wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht beim derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, zumal Fahrzeuge der Fahrschule in der Vergangenheit schon öfters beschädigt wurden.

Siehe ots vom 26.08.2016 um 12.17 Uhr

Der BMW wurde sichergestellt, um ihn nach möglichen Souren zu untersuchen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

