POL-KB: Bad Wildungen - Schwarzen VW Tiguan zerkratzt

Korbach (ots) - Ein 56-jähriger Mann aus Bad Wildungen parkte seinen schwarzen VW Tiguan am Dienstagmorgen um 7 Uhr auf einem Parkplatz in der Alten Friedhofsstraße. Als er um 13 Uhr wieder zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass Unbekannte zwischenzeitlich die linke Fahrzeugseite und die Heckklappe zerkratzt haben. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell