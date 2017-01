POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher erbeuten Geld aus Sparfächern

Korbach (ots) - Am Donnerstagmorgen stellte die Betreiberin einer Gastwirtschaft in der Wächterstraße um 6 Uhr fest, dass unbekannte Diebe im Laufe der Nacht eingebrochen sind. Der oder die Diebe öffneten gewaltsam ein zugängliches Fenster und stiegen in den Gastraum ein. Sie hatten es gezielt auf Bargeld abgesehen, denn sie hebelten einen Sparkasten auf und stahlen das Geld aus den Sparfächern. Wie hoch ihre Beute war, steht noch nicht genau fest. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

