POL-KB: Bad Wildungen - Dreister Dieb bestiehlt 78-jährige Seniorin

Korbach (ots) - Eine 78-jährige Rentnerin aus Korbach war am Montagnachmittag zu Fuß in Bad Wildungen in der Brunnenstraße unterwegs. Als sie bei einer Bank Bargeld aus einem Geldautomaten abheben wollte und das Geld bereits ausgeworfen war, fiel der Seniorin der Gehstock zu Boden. Als sie sich nach dem Stock bückte, griff ein bislang unbekannter Dieb in den Ausgabeschacht des Geldautomaten, stahl das ausgeworfene Geld und flüchtete unerkannt. Der männliche Dieb ist etwa 180 cm groß und schlank. Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und hat dunkle, glatte, kurze Haare. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell