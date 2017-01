POL-KB: Allendorf-Rennertehausen - Überfall auf Taxifahrer

Korbach (ots) - Ein 47-jähriger Taxifahrer aus Bad Wildungen wartete am frühen Mittwochmorgen in Rennertehausen in der Hauptstraße auf einen Fahrgast. Um 1.52 Uhr kam der Fahrgast und stieg hinter dem Fahrer in den grauen VW Caddy ein. Unmittelbar nach dem Einsteigen bedrohte er den Taxifahrer mit einem Messer und forderte Bargeld. Der Taxifahrer übergab daraufhin sein Portmonee mit einer niedrigen dreistelligen Summe Bargeld. Nachdem der Räuber das Geld an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Räuber ist etwa 180 - 185 cm groß und muskulös. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpulli und grauer Jogginghose. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell