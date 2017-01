POL-KB: Korbach - Handtasche aus VW gestohlen

Korbach (ots) - Eine 28-jährige Korbacherin parkte ihren schwarzen VW Passat am Montag gegen 17.15 Uhr in der Stechbahn in Höhe des Museums. Als sie nach einer halben Stunde wieder zu ihrem Auto kam, musste sie feststellen, dass unbekannte Diebe zwischenzeitlich eine Seitenscheibe ihres Fahrzeuges eingeschlagen und ihre Handtasche gestohlen haben. Darin befand sich auch das Portmonee mit Bargeld und persönlichen Papieren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell