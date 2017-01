POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Streit vor Diskothek

Korbach (ots) - Ein Ehepaar aus Naumburg geriet am frühen Sonntagmorgen um 4.20 Uhr vor einer Diskothek am Schützenplatz mit einem Bekannten aus Waldeck in Streit. Das Naumburger Ehepaar wollte nach Hause fahren und den alkoholisierten Bekannten aus Waldeck mitnehmen. Diesem gefiel dem Waldecker offensichtlich gar nicht, denn es entspann sich ein Streit, in deren Verlauf der alkoholisierte Waldecker auf den Naumburger einschlug und derart gegen die Fahrertür von dessen Skoda trat, dass diese sich verkeilte. Daraufhin versuchte der Naumburger fluchtartig die Örtlichkeit zu verlassen, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr los. Dabei übersah er aber eine kleine Mauer, fuhr darüber und beschädigte das dahinter parkende Fahrzeug. Bilanz: Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und eine wegen Sachbeschädigung, eine beschädigte Mauer und ein beschädigtes geparktes Fahrzeug. Das Ehepaar konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt nach Hause antreten. Der Waldecker musste sich allerdings ein Taxi rufen.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell