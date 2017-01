POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Werkzeuge aus VW gestohlen

Korbach (ots) - Ein Mitarbeiter einer Elektrofirma parkte den roten Firmen-Klein-Lkw VW am Samstagmittag auf einem Parkplatz am Schützenplatz. Am Sonntagmorgen stellte der Geschäftsführer um 9 Uhr fest, dass unbekannte Diebe im Laufe der Nacht die Scheibe einer Hecktür eingeschlagen und die Tür geöffnet haben. Aus dem Laderaum wurden ein Bosch-Bohrhammer, eine Stichsäge, ein Winkelschleifer und mehrere Kabeltrommeln gestohlen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. .

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell