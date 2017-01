POL-KB: Korbach - Kennzeichen gestohlen und Scheibe eingeschlagen

Korbach (ots) - Korbach - Kennzeichen gestohlen und Scheibe eingeschlagen

Am Samstagmorgen bemerkte eine Taxiunternehmerin aus dem Homberger Weg, dass von einem, auf dem Firmenhof abgestellten, PKW-Anhänger das Kennzeichen KB-Y 158 verschwunden ist. Unbekannte Diebe müssen es in der Zeit ab dem 31.12. gestohlen haben. Am Sonntagmorgen stellte sie um 5.30 Uhr fest, dass eine Seitenscheibe eines auf dem Firmenhof abgestellten Taxis eingeschlagen war. Gegenstände fehlen nicht. Ob der Diebstahl und die Sachbeschädigung von ein und denselben Tätern begangen wurden, muss noch ermittelt werden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

