POL-KB: Bad Wildungen - Reinhardshausen - Einbrecher in Klinik

Korbach (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen brach ein bislang unbekannter Dieb in die Rezeption einer Klinik in der Carl-Zeiss-Allee ein und verursachte hohen Sachschaden. An Beute fiel ihm lediglich etwas Münzgeld in die Hände. Vermutlich gegen 5 Uhr morgens zerstörte der Unbekannte ein Fenster zur Rezeption und stieg ein. In dem Büroraum wurden alle Behältnisse geöffnet, durchwühlt und eine Kasse aufgebrochen. Der Dieb hebelte mit brachialer Gewalt auch noch eine Tür auf, flüchtete dann aber in Richtung Hombergallee. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

