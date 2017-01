POL-KB: Bad Wildungen - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt

Korbach (ots) - Am 2. Weihnachtstag (Mo., den 26.12.2016) kam es um 14.25 Uhr auf dem Gehweg in der Urenbachstraße zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 74-jähriger Mann aus Bad Wildungen, offenbar grundlos, zu Boden geschlagen wurde. Als er am Boden lag, soll der Täter auch mehrfach auf den Wehrlosen eingetreten haben. Als die 40-jährige Tochter ihrem Vater zur Hilfe eilte, wurde sie ebenfalls attackiert und stürzte zu Boden. Der Täter flüchtete. Nach dieser Körperverletzung musste der Geschädigte mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden, seine Tochter wurde leichtverletzt. Dringend tatverdächtig ist ein 35-jähriger Mann aus der Nachbarschaft. Die Polizei ist auf der dringenden Suche nach Zeugen, die in den Nachmittagsstunden des 2. Weihnachtstages Zeuge diese Körperverletzung wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0

Volker König Polizeihauptkommissar

