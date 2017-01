POL-KB: Waldeck-Frankenberg - Arbeitsreche Silvesternacht für die Polizei in Waldeck-Frankenberg

Korbach (ots) - Auch in Waldeck-Frankenberg waren in dieser Silvesternacht deutlich mehr Polizeibeamte im Einsatz als in den vergangenen Jahren. Dabei wurden die Beamten aus dem Landkreis von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. Sie konnten sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen, sie waren im Dauereinsatz. Bei den meisten Einsätzen war Alkohol im Spiel.

Frankenberg:

Im Haselweg wurden um kurz nach Mitternacht Feuerwerkskörper aus einer Gruppe Jugendlicher heraus auf Nachbarn abgefeuert. Dabei entstand kein Schaden, der Streit konnte geschlichtet werden.

Ähnliches ereignete sich am Bürgerhaus in Sachsenberg. Auch hier gab es keinen Schaden und die Unstimmigkeiten konnten beigelegt werden.

Um 1.10 Uhr kam es zu einem Carportbrand in der Siegener Straße. Dabei brannte auch ein Opel Corsa aus. Alle Bewohner des Hauses und auch eines Nachbarhauses wurden evakuiert. Es entstand kein Personenschaden. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die eingesetzten Feuerwehren aus Frankenberg, Röddenau und Schreufa hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Ihnen gelang es, ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, brach das Feuer in einer Restmülltonne aus. Die Brandursache steht allerdings noch nicht fest. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden während der Löscharbeiten von einem 20-jährigen Passanten aus Waldeck mehrfach massiv beleidigt. Zudem musste er mehrfach aus dem Gefahrenbereich verwiesen werden. Für sein ungebührliches Verhalten muss er sich nun strafrechtlich verantworten.

Gegen 4 Uhr soll es in einer Gastwirtschaft in der Uferstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen sein, bei der eine 42-jährige Frankenbergerin im Gesicht und an der Hand leicht verletzt wurde. Ihre Kontrahentin war nicht mehr anzutreffen. Die Unbekannte soll etwa 22 -25 Jahre alt und 160 cm groß sein. Sie hat schulterlange dunkle Haare und ist von schlanker Gestalt. Sie war zur Tatzeit schwarz gekleidet.

Kurz darauf wurde ein torkelnder, dunkel gekleideter Mann auf der Frankenberger Umgehungsstraße in Höhe Abzweig zur Burgwaldkaserne gemeldet. Der stark alkoholisierte Mann aus Schleswig Holstein war bei Eintreffen der Polizei wohl auch schon gestürzt. Die Beamten brachten ihn zurück nach Frankenberg, wo er die Silvesternacht bei Bekannten verbracht und reichlich Alkohol konsumiert hatte. Warum er zu Fuß auf der Umgehungsstraße unterwegs war, konnten die Beamten nicht in Erfahrung bringen.

Kurze Zeit später war der alkoholisierte Mann schon wieder auffällig geworden. Nachdem die Polizei den Mann abgesetzt hatte, kam es zu Streitigkeiten, die den Mann erneut veranlassten, sich zu Fuß auf die Reise zu begeben. Er kam aber nicht weit. Auch dieses Mal konnten ihn die Beamten am Frankenberger Ortsausgang in Richtung Bottendorf ausfindig machen. Dieses Mal zeigte sich der Mann aber renitent, so dass er den Rest der Nacht in der Frankenberger Gewahrsamszelle verbringen durfte.

Letztlich wurden die Beamten noch in das Frankenberger Krankenhaus gerufen. Dort war ein 24-jähriger Frankenberger mit Schnittverletzungen eingeliefert worden. Der junge Mann hatte sich vor Eintreffen der Polizei aber bereits wieder selber entlassen und war auch den Rest der Nacht nicht mehr auffindbar.

Korbach:

Um 0.35 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Itterstraße gerufen. Aufgrund von Renovierungsarbeiten war das Tor der Halle geöffnet. In der Halle standen zwei mit Papier und Pappe beladene Anhänger, ein PKW und Baumaschinen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand brach das Feuer auf einem der beiden Anhänger aus. Die Brandursache steht noch nicht fest, könnte aber durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden sein, der durch das offenen Tor flog. Die eingesetzte Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Halle ist von innen und außen verrußt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 - 30.000 Euro geschätzt. Eine Rollstuhlfahrerin wurde für die Dauer der Löscharbeiten vorsorglich evakuiert, konnte aber später wieder in ihre Wohnung zurück.

Um 1.50 Uhr entdeckte eine Streife der Korbacher Polizei einen 15-jährigen Jugendlichen zu Fuß auf der Bundesstraße zwischen Usseln und Neerdar. Er hatte in Usseln Silvester gefeiert und sich nach einem Streit zu Fuß von dannen gemacht. Er wollte bei eisigen Temperaturen (-11 Grad) noch bis Reinhardshausen. Die Beamten nahmen den jungen Mann in Obhut, brachten ihn zur Polizeistation in Korbach und verständigten die Erziehungsberechtigen, die ihren Sprössling dann in Korbach abholten.

In einer Pension in Usseln kam es um 2.40 Uhr wegen einer offenstehenden Rechnung zu Handgreiflichkeiten zwischen Eheleuten aus Moers, bei der die Ehefrau eine Beule an der Stirn und blaue Flecken am Oberarm davontrug. Ihr Ehemann muss sich nun hierfür strafrechtlich verantworten.

Um 4 Uhr kam es in einem Gaststätte "In den Kämpen" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Streithähnen, in deren Verlauf ein spanischer Student, der zur Zeit in Willingen wohnt, einem 23-jährigen Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis mit einem Bierglas ins Gesicht schlug. Dieser zog sich dabei Schnittverletzungen im Gesicht und an der Hand zu. Auch seine Freundin, die schlichtend eingreifen wollte, verletzte sich an der Hand. Kurze Zeit später kam es zu Familienstreitigkeiten in Korbach, die geschlichtet werden konnten.

Letztlich mussten die Beamten noch zu einer weiteren Auseinandersetzung nach Berndorf in die Ringstraße. Hier waren zwei junge Frauen aneinandergeraten. Sie schlugen gegenseitig aufeinander ein und rissen sich Haare aus. Dabei wurde auch eine Tür beschädigt. Den Grund für diese Auseinandersetzung konnte noch nicht geklärt werden.

Bad Arolsen

Um kurz nach Mitternacht legte ein Unbekannter in der Pfortenstraße in Volkmarsen einen Feuerwerkskörper auf die Sitzbank eines Rollers, der mit einer Plane abgedeckt war. Dadurch geriet die Abdeckplane in Brand und auch der Roller wurde beschädigt. Nachbarn bemerkten das Feuer, zogen den Roller von der Hauswand weg auf die Straße und löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Der Verursacher ist nicht bekannt.

Um 0.20 Uhr geriet eine Hecke am Bahnhof in Mengeringhausen in Brand. Das Feuer, das vermutlich von einem Feuerwerkskörper entfacht wurde, richtete nur geringen Schaden an und konnte von der Feuerwehr Mengeringhausen schnell gelöscht werden.

Ähnliches ereignete sich kurze Zeit später in Bad Arolsen in Bahnhofstraße an einer Bushaltestelle. Dort brannte es an einem Baum. Auch hier konnte das Feuer schnell mit einem Feuerlöscher gelöscht werden, ein Einschreiten der Feuerwehr war nicht mehr notwendig.

Um 2 Uhr kam es in Hesperinghausen zu Streitigkeiten zwischen zwei Mietparteien wegen zu lauter Musik. Dieser bereits länger andauernde Streit konnte geschlichtet werden.

Im Steinweg in Volkmarsen ereignete sich ein Vorfall, bei dem die Besatzung eines Rettungswagens von einem renitenten und alkoholisierten Patienten angegriffen wurde. Ein 18-jähriger Heranwachsender aus Korbach war mit Freunden im Steinweg unterwegs. Da der junge Mann nicht mehr Herr seiner Sinne war, riefen die Freunde vorsorglich einen Rettungswagen. Als der junge Mann bemerkte, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden sollte, versuchte er zu flüchten und stürzte dabei mehrfach unkontrolliert zu Boden. Einem der Sanitäter schlug er mehrfach ins Gesicht. Den Sanitätern und der Polizei gelang es schließlich, den Mann zu fixieren und ruhig zu stellen. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades mit Ausfallerscheinungen musste der Korbacher sogar intensivmedizinisch betreut werden.

In einer Diskothek in Mengeringhausen gerieten um 3 Uhr zwei junge Frauen aneinander. Grund hierfür ist wohl ein bereits länger andauernder Streit, der nun eskalierte. Eine 25-jährige Bad Arolserin folgte einer 21-jährigen Frau aus Liebenau in die Damentoilette und stieß sie gegen eine Tür. Zwei weitere Frauen die schlichtend eingreifen wollten, wurden durch Faustschläge und Haare ausreißen ebenfalls verletzt.

Bad Wildungen

Um Mitternacht mussten die Beamten ausrücken, weil eine junge Frau aufgrund psychischer Probleme ihren Freitod angekündigt hatte. Die Beamten waren aber rechtzeitig da. (keine weiteren Informationen)

Zur gleichen Zeit waren im Bereich Albertshausen Pferde ausgebrochen und Richtung Hüddingen unterwegs.

Um 1 Uhr meldete ein Bewohner eines Einfamilienhauses "Am Katzenstein" in Reitzenhagen, dass unbekannte Diebe in der Zeit ab 22 Uhr versucht hätten, in sein Haus einzubrechen. Der oder die Diebe drückten einen Umgrenzungszaun nieder, und betraten das Grundstück. Anschließend zerstörten sie einen Bewegungsmelder, flüchteten dann aber. Vermutlich wurden sie gestört.

Schließlich mussten die Beamten um 2.15 Uhr noch einen Verkehrsunfall auf der Reitzenhagener Straße in Alt Wildungen aufnehmen. Eine 66-jährige Bad Wildungen befuhr mit ihrem beigen Opel Zafira (Taxi) die Reitzenhagener Straße aus Richtung Reitzenhagen kommend in Richtung Bad Wildungen. An einer Grundstückseinfahrt wollte sie nach links einbiegen. Zeitgleich wollte ein hinter ihr fahrender 72-jähriger Mann aus einem Waldecker Ortsteil mit seinem silbergrauen Mercedes SLK überholen. Auf dem Gehweg kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden summiert sich auf ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Alkohol war auch nicht im Spiel.

Neben diesen genannten Einsätzen gab es noch weitere, so dass die Polizei in Waldeck-Frankenberg nicht von einem ruhigen Silvesterabend sprechen kann. Manfred Bergener, Leiter der Führungsgruppe: "Die Polizei hat dem erhöhten Sicherheitsanspruch der Bevölkerung Rechnung getragen. Wir hatten in der Silvesternacht deutlich mehr Polizei auf der Straße als in Jahren zuvor. Das Konzept ist aufgegangen. Wir hatten zwar viel zu tun, aber schwerwiegende Straftaten haben wir keine registriert. Auch die Brände gingen glimpflich aus, es wurde niemand verletzt".

