POL-KB: Willingen - Randalierer läuft über Auto - 1000 Euro Schaden

Korbach (ots) - Eine 28-jährige Willingerin parkte ihren blauen Peugeot am Freitag um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels "Am Köhlerhagen": Als sie um 21.25 Uhr wieder zu ihren Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass zwischenzeitlich ein Randalierer über ihr Auto gelaufen sein muss. Dabei wurden Motorhaube, Dach und ein Türgriff beschädigt. Der Schaden beläuft sich bei einer ersten Schätzung auf etwa 1000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell