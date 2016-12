POL-KB: Vöhl-Dorfitter - 11-jährigen Sohn auf Parkplatz vergessen

Korbach (ots) - Eine Familie aus Südhessen war am Donnerstag mit ihrem PKW in Richtung Norden unterwegs. Um 18.25 Uhr hielt das Ehepaar auf einem Parkplatz in Dorfitter an, um einen Fahrerwechsel vorzunehmen. Der 11-jährige Sohn stieg ebenfalls aus, ohne dass die Eltern dies bemerkten. Er wollte sich die Beine vertreten. Nach dem Fahrerwechsel ging die Fahrt dann weiter, allerdings ohne den Sohn. Er musste mit ansehen, wie seine Eltern ohne ihn losfuhren. Diese bemerkten das Fehlen ihres Sohnes erst eine Stunde später in Paderborn und meldeten sich telefonisch bei der Polizeistation Korbach. Ihr Sohn war zwischenzeitlich schon von einer Streife in Obhut genommen worden. Er hatte sich, nachdem die Eltern weggefahren sind, bei einem gegenüberliegenden Friseursalon gemeldet und von dort wurde die Polizeistation in Korbach verständigt. Mit Süßigkeiten versorgt und nach einer Führung durch die Polizeistation, konnte er von seinen aufgeregten Eltern eine Stunde später wieder in die Arme geschlossen werden. Ende gut-alles gut.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell