POL-KB: Korbach - Räderdiebstahl gescheitert - Täter flüchten ohne Beute

Korbach (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen versuchten unbekannte Diebe in der Zeit von 2.35 Uhr bis 4 Uhr Reifen auf Alufelgen von insgesamt 3 BMW zu stehlen. Die drei PKW standen bei einem Autohaus in der Briloner Landstraße auf dem Außengelände zum Verkauf. Ein Mitarbeiter einer Securityfirma stellte den versuchten Diebstahl um 4 Uhr fest und verständigte die Polizei. Die Diebe hatten bereits bei drei BMW die Radmuttern gelöst und Steine zum Unterlegen bereitgelegt. Letztlich flüchteten sie ohne Beute. Vielleicht wurden sie bei der Tatausführung gestört. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell