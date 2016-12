POL-KB: Willingen - Einbrecher flüchten ohne Beute

Korbach (ots) - Am 2. Weihnachtstag brachen unbekannte Diebe in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Langenberg" ein und verursachten mehrere Hundert Euro Sachschaden, gestohlen wurde nichts. Der oder die Diebe öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und stiegen in das Haus ein. Sie durchsuchten das Obergeschoss und flüchteten dann wieder durch das geöffnete Fenster ohne das Erdgeschoss zu betreten. Vielleicht wurden sie von den heimkehrenden Hausbewohnern gestört. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

