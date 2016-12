POL-KB: Frankenberg - Diebstahl Gitterboxen

Korbach (ots) - In der vergangenen Nacht, vermutlich in den Morgenstunden, wurde in Frankenberg in der Straße "Am Grün" von einem Firmengelände eine größere Menge (10-20 Stück) Gitterboxen entwendet. Das Gelände ist mit einem 180 cm hohen Zaun gesichert. Die Gitterboxen, die jeweils 80 kg wiegen, standen im Gelände in unmittelbarer Nähe des Zauns. Unbekannte Diebe sind mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem größeren Fahrzeug, an dem sich auch ein Kran befunden haben dürfte, an den Tatort gelangt und haben die Gitterboxen über den Zaun auf das Fahrzeug gehoben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel.: 06451-7203-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeioberkommissar

