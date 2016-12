POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Einbruch in Einfamilienhaus

Korbach (ots) - Gestern zwischen 14:00 und 20:40 Uhr wurde in Rhoden in der Straße "Teichheide" in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten auf der Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses ein Fenster auf, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nachdem Bargeld und Fingerschmuck gefunden wurde, verließ der oder die Täter das Gebäude wieder und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere hundert Euro. Der Sachschaden liegt bei ca. 400 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeioberkommissar

