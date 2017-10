POL-HR: Gemarkung Ottrau - Diebstahl von Hydrauliköl aus Forstmaschine

Homberg (ots) - Gemarkung Ottrau Diebstahl von Hydrauliköl aus Forstmaschine Zeit: 06.10.2017, 12:00 Uhr bis 09.10.2017, 09:00 Uhr Im Staatswald Neukirchen haben im Laufe des letzten Wochenendes unbekannte Täter in der Försterei Wincherode aus einer Forstmaschine Hydrauliköl im Wert von 540,- Euro entwendet. Die Täter schraubten den Deckel des Hydrauliktanks der Forstmaschine ab, zapften ca. 65 Liter Hydrauliköl aus dem Tank und entwendeten dieses. Die Forstmaschine befindet sich zurzeit für Arbeiten im Staatswald Neukirchen und wurde dort über das Wochenende im Wald abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

