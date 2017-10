POL-HR: Schrecksbach-Röllshausen - Einbruch in Vereinsheim - Schreckschusswaffen und Stereoanlage gestohlen

Homberg (ots) - Schrecksbach-Röllshausen Einbruch in Vereinsheim Zeit: 29.09.2017, 21:30 Uhr bis 09.10.2017, 18:00 Uhr In Laufe der letzten Woche sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Straße "In der Sandgrube" eingebrochen und haben Diebesgut im Wert von 1.300,- Euro entwendet. Die unbekannten Täter hebelten zunächst eine Holzverkleidung eines Fensters auf, zerstörten die Fensterscheibe und stiegen in das Vereinsheim ein. Im Vereinsheim durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Dabei zerstörten sie in einem Pokalschrank einen Spiegel und das darin aufbewahrte Geschirr. Anschließend entwendeten sie zwei 6mm Schreckschusswaffen der Firma Röhm und Walther und eine Stereoanlage der Marke Denon mitsamt zwei Standboxen. Beim Verlassen des Objekts verteilten die Täter den Inhalt eines Feuerlöschers im Vereinsheim. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

