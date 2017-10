POL-HR: Edermünde-Besse - Einbruch in Lebensmittelmarkt - Tabakwaren im Wert von 20.000,- Euro gestohlen

Homberg (ots) - Edermünde-Besse Einbruch in Lebensmittelmarkt - Tabakwaren im Wert von ca. 20.000,- Euro gestohlen Zeit: 10.10.2017, 02:45 Uhr Unbekannte Täter sind heute Morgen in den frühen Morgenstunden in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "In der Lache" eingebrochen und haben Tabakwaren im Gesamtwert von ca. 20.000,- Euro entwendet. Die Täter brachen durch eine Glasfront neben der Eingangstür ein und entwendeten Zigarettenschachteln, Tabakdosen und Tabakbeutel aus dem Kassenbereich im Gesamtwert von ca. 20.000,- Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Fritzlar unter Tel.: 05622-99880. Schulz, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell