POL-HR: Knüllwald-Oberbeisheim - Einbruchsdiebstahl aus Pkw - Fest-Navi im Wert von 1.500,- Euro entwendet

Homberg (ots) - Knüllwald-Oberbeisheim Einbruchsdiebstahl aus Pkw - Fest-Navi entwendet Zeit: 09.10.2017, 00:00 Uhr bis 09.10.2017, 07:00 Uhr Am Montagmorgen haben unbekannte Täter in der Straße "Einfeld" ein fest eingebautes Navi im Wert von 1.500,- Euro aus einem Pkw entwendet. Hierzu schlugen die Täter die hintere Seitenscheibe eines grauen VW Touran ein und bauten das fest eingebaute Navigationssystem mit Originalradio aus der Mittelkonsole aus und entwendeten dieses. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell